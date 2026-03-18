Андрей Воробьёв поздравил подмосковных финалистов конкурса «Это у нас семейное»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с выходом в финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» четыре подмосковные команды.
Поздравление глава региона разместил на своём канале в мессенджере МАХ.
«Финалистами от Подмосковья стали семьи Гученко из Люберец и Москвы, Абраамян-Курдюмовы-Рыцарских из Егорьевска и Луховиц, Купцовы-Белоножкины из Долгопрудного и Богдановы-Павленко из Истры. Наши участники доказывают, что крепкая семья — это опора страны! Поздравляю команды и желаю удачи!» — написал Андрей Воробьёв.Всего в полуфинале участвовали 344 команды из разных регионов России и из Казахстана. В финал конкурса прошли 65 семей. Завершающие испытания будут проводиться в Москве с 5 по 8 июля.