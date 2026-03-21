В Серпухове подвели итоги конкурса «Оживи светофор» среди школьников

21 марта 2026, 14:43

Фото: администрация Серпухов г.о.

В школе № 17 Серпухова 19 марта наградили победителей творческого конкурса «Оживи светофор». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.







Всего поступило 30 работ от учащихся окружных школ — как городских, так и сельских. Ребята представили свои идеи и предложения по повышению безопасности на дорогах.



Лучшие работы стали победителями регионального этапа. Награды участникам вручили представители местной власти и общественности.



Конкурс помог школьникам углубить знания правил дорожного движения, развить креативное мышление и осознать личную ответственность за безопасность на улицах.



Мероприятие стало значимым образовательным событием, способствующим формированию культуры безопасного поведения на дорогах среди подрастающего поколения.