В Серпухове подвели итоги конкурса «Оживи светофор» среди школьников

В школе № 17 Серпухова 19 марта наградили победителей творческого конкурса «Оживи светофор». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.



Всего поступило 30 работ от учащихся окружных школ — как городских, так и сельских. Ребята представили свои идеи и предложения по повышению безопасности на дорогах.

Лучшие работы стали победителями регионального этапа. Награды участникам вручили представители местной власти и общественности.

Конкурс помог школьникам углубить знания правил дорожного движения, развить креативное мышление и осознать личную ответственность за безопасность на улицах.

Мероприятие стало значимым образовательным событием, способствующим формированию культуры безопасного поведения на дорогах среди подрастающего поколения.
Лидия Пономарева

