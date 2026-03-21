В Серпухове подвели итоги конкурса «Оживи светофор» среди школьников
В школе № 17 Серпухова 19 марта наградили победителей творческого конкурса «Оживи светофор». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего поступило 30 работ от учащихся окружных школ — как городских, так и сельских. Ребята представили свои идеи и предложения по повышению безопасности на дорогах.
Лучшие работы стали победителями регионального этапа. Награды участникам вручили представители местной власти и общественности.
Конкурс помог школьникам углубить знания правил дорожного движения, развить креативное мышление и осознать личную ответственность за безопасность на улицах.
Мероприятие стало значимым образовательным событием, способствующим формированию культуры безопасного поведения на дорогах среди подрастающего поколения.
