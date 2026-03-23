В Подмосковье открылся конкурс на предоставление грантов НКО
В Московской области стартовал конкурс на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
За пять лет реализации программы финансирование получили больше 200 социально значимых проектов от масштабных культурных фестивалей и образовательных форумов до помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и военно-патриотических инициатив.
«Каждый такой проект – это реальные изменения в жизни жителей Подмосковья. В этом году мы также приглашаем НКО к участию», – сказала руководитель министерства Екатерина Швелидзе.На поддержку гражданских инициатив выделят более 114 миллионов рублей. Финансирование можно получить по четырём направлениям: культура и искусство; социальная защита граждан; молодёжная политика; добровольческая деятельность.
Приём заявок будет проходить с 18 марта по 16 апреля; рассмотрение и оценка заявок – до 3 июня. Подвести итоги и определить победителей планируют не позднее 10 июня, а заключить соглашения о предоставлении грантов – с 10 по 30 июня.
Подать заявку может НКО, зарегистрированная на территории Подмосковья. Для этого нужно описать идею проекта, его социальную значимость, целевые группы, планируемые результаты, приложить необходимые документы.