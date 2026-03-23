В Подмосковье открылся конкурс на предоставление грантов НКО

23 марта 2026, 18:15

В Московской области стартовал конкурс на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





За пять лет реализации программы финансирование получили больше 200 социально значимых проектов от масштабных культурных фестивалей и образовательных форумов до помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и военно-патриотических инициатив.

«Каждый такой проект – это реальные изменения в жизни жителей Подмосковья. В этом году мы также приглашаем НКО к участию», – сказала руководитель министерства Екатерина Швелидзе.