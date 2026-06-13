Спасатели рассказали, как проходят поиски пропавшего на Камчатке волонтера
Спасатели обследовали 30 кв. км леса в поисках пропавшего на Камчатке мужчины
На Камчатке продолжаются поиски волонтера, который потерялся в попытке найти пропавшего охотника. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.
9 июня группа добровольцев отправилась на поиски мужчины, исчезнувшего еще в ноябре 2025 года. Во время операции участники группы разделились, и в результате один из волонтеров пропал без вести. Теперь его ищут параллельно с охотником.
Операция развернулась в Быстринском округе. В ней задействовали спасателей, краевые волонтеров и сотрудников полиции.
«С воздуха на вертолете Ми-8 МЧС России было обследовано около 30 кв. км лесного массива в районе предполагаемого места поисков. Также поиски велись пешим порядком в лесном массиве вокруг избушки охотника, куда 9 июня не вернулся пропавший», — говорится в сообщении.
Кроме того, наземным способом специалисты осмотрели территорию протяженностью 7,2 км. На текущий момент усилия участников поисковой группы пока не принесли результатов, уведомили в МЧС.