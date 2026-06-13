Спасатели рассказали, как проходят поиски пропавшего на Камчатке волонтера

13 июня 2026, 03:58

Спасатели обследовали 30 кв. км леса в поисках пропавшего на Камчатке мужчины

Фото: istockphoto/avtk

На Камчатке продолжаются поиски волонтера, который потерялся в попытке найти пропавшего охотника. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.





9 июня группа добровольцев отправилась на поиски мужчины, исчезнувшего еще в ноябре 2025 года. Во время операции участники группы разделились, и в результате один из волонтеров пропал без вести. Теперь его ищут параллельно с охотником.



Операция развернулась в Быстринском округе. В ней задействовали спасателей, краевые волонтеров и сотрудников полиции.



«С воздуха на вертолете Ми-8 МЧС России было обследовано около 30 кв. км лесного массива в районе предполагаемого места поисков. Также поиски велись пешим порядком в лесном массиве вокруг избушки охотника, куда 9 июня не вернулся пропавший», — говорится в сообщении.