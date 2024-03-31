МИД РФ: Следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину

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Результаты проведённых российскими службами следственных действий указывают на то, что следы кровавого теракта, совершённого в «Крокус Сити Холле», ведут на Украину, об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, 22 марта в 20:00 в концертном зале «Крокус Сити Холл» должен был начаться концерт рок-группы «Пикник». Как только в зале собралась многотысячная толпа зрителей, в него ворвались вооружённые боевики и начали в упор расстреливать ни в чём не повинных людей. Трагедия унесла жизни 144 человек.
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