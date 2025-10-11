МИД России напомнил о нововведении с обязательной биометрией на границе

11 октября 2025, 15:05

МИД РФ: с 12 ноября в Норвегии вводят обязательную биометрию для иностранцев

Фото: iStock/FTiare

С 12 октября 2025 года в Норвегии, как и во всех странах Шенгенской зоны, начнёт действовать новая система контроля въезда и выезда для граждан третьих стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.