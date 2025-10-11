Достижения.рф

МИД России напомнил о нововведении с обязательной биометрией на границе

Фото: iStock/FTiare

С 12 октября 2025 года в Норвегии, как и во всех странах Шенгенской зоны, начнёт действовать новая система контроля въезда и выезда для граждан третьих стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.



Теперь иностранцы, в том числе граждане России, прибывающие в Норвегию с краткосрочными целями, обязаны будут сдавать биометрические данные при пересечении границы. Речь идёт об отпечатках пальцев и фотографировании.

Как уточняется, при повторных визитах в течение следующих трёх лет сканироваться будет только лицо, без необходимости повторной сдачи отпечатков пальцев.

Новая система станет частью общеевропейской программы Entry/Exit System (EES), направленной на усиление безопасности и автоматизацию контроля въезда граждан стран, не входящих в ЕС и Шенген.

МИД России призвал российских граждан учитывать эти изменения при планировании поездок в страны Европы и иметь при себе все необходимые документы.

Анастасия Чинкова

