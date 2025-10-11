МИД России напомнил о нововведении с обязательной биометрией на границе
С 12 октября 2025 года в Норвегии, как и во всех странах Шенгенской зоны, начнёт действовать новая система контроля въезда и выезда для граждан третьих стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.
Теперь иностранцы, в том числе граждане России, прибывающие в Норвегию с краткосрочными целями, обязаны будут сдавать биометрические данные при пересечении границы. Речь идёт об отпечатках пальцев и фотографировании.
Как уточняется, при повторных визитах в течение следующих трёх лет сканироваться будет только лицо, без необходимости повторной сдачи отпечатков пальцев.
Новая система станет частью общеевропейской программы Entry/Exit System (EES), направленной на усиление безопасности и автоматизацию контроля въезда граждан стран, не входящих в ЕС и Шенген.
МИД России призвал российских граждан учитывать эти изменения при планировании поездок в страны Европы и иметь при себе все необходимые документы.
