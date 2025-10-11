ERR: Эстонские пограничники закрыли частично проходящую через РФ автодорогу
Эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, которая частично проходит через «Саатсеский сапог» в Псковской области. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
По данным журналистов, решение объяснили якобы российской активностью на этом участке. Руководитель оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтер Педоска заявил, что перекрытие произошло именно в связи с действиями России.
Эстония также намеревается к 2028 году построить объездную дорогу вокруг «Саатсеского сапога». В мае 2024 года руководство выделило примерно семь млн евро на возведение пограничного ограждения.
Глава МВД Лаури Ляэнеметс уточнил, что власти решили застроить участки земли, которые ранее предназначались для возможного обмена с Россией, и возвести новую объездную трассу. Ранее при планировании границы Эстония учитывала вариант обмена территориями и выделила для этого полосу длиной четыре км.
Общая протяжённость эстонско-российской границы составляет 338 км: 135 км по суше, 76 км по реке Нарва и 127 км по Чудскому озеру.
Между государствами до сих пор юридически не оформили этот вопрос: договоры о границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах подписали в 2014 году, но они требуют ратификации парламентами обеих стран.
Читайте также: