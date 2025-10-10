Пять иномарок из Абхазии, конфискованных в Сочи, переданы на нужды СВО
Пять иномарок из Абхазии, конфискованных на границе в Сочи, переданы на нужды СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Речь идёт о Toyota Alphard, Toyota Corolla, Toyota Vellfire, Volkswagen Tiguan и Honda Stepwgn, которые были задержаны в пункте пропуска МАПП «Адлер» при пересечении российской границы.
Машины конфисковали по разным причинам, связанным с нарушением таможенного законодательства. Среди нарушений — превышение срока временного ввоза иностранных транспортных средств, попытки незаконного перемещения табачной продукции с сокрытием и придание одному товару вида другого.
После изъятия все пять автомобилей были переданы в распоряжение Министерства обороны для использования в интересах российской армии.
