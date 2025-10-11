Стало известно, сколько еще россиян могут быть в рабстве в Мьянме

11 октября 2025, 14:21

Посол Азизов: около 25 россиян могут быть в мошеннических колл-центрах Мьянмы

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

До 25 российских граждан могут находиться в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. Об этом заявил посол РФ в стране Искандер Азизов.