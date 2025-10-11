Стало известно, сколько еще россиян могут быть в рабстве в Мьянме
До 25 российских граждан могут находиться в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. Об этом заявил посол РФ в стране Искандер Азизов.
По словам дипломата, которые приводит ТАСС, точное число назвать нельзя, так как людей незаконно перевозят из Таиланда. Некоторых россиян переправляют через границу по реке Мэй. При этом преступники проявляют слабый интерес к вербовке именно граждан РФ. Также не исключено, что есть соотечественники, которые добровольно принимают участие в деятельности этих группировок.
На сегодняшний день диппредставительство имеет информацию о нескольких десятках установленных личностей, но реальное количество вовлеченных россиян может быть выше.
Ранее сообщалось об освобождении из рабства в Мьянме россиянки Дашимы Очирнимаевой, которую обманом заставили работать в мошенническом колл-центре по 17-20 часов в сутки.
