25 июля 2025, 09:26

Mash: Мигрант из Индии решил зарегистрировать товарный знак «Матушка-земля»

Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

Мигрант из Индии решил зарегистрировать товарный знак «Матушка-земля». Под ним он будет выпускать хозтовары в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Telegram-канал Mash.