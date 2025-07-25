Мигрант из Индии решил зарегистрировать товарный знак «Матушка-земля»
Mash: Мигрант из Индии решил зарегистрировать товарный знак «Матушка-земля»
Мигрант из Индии решил зарегистрировать товарный знак «Матушка-земля». Под ним он будет выпускать хозтовары в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сингх Харбиндер рассказал, что 30 лет назад он получил российское гражданство и переехал в РФ. Тогда же он открыл свой бизнес по производству посуды и хозтоваров.
Теперь индийский предприниматель планирует отправить документы в Роспатент на регистрацию товарного знака «Матушка-земля» для своего бизнеса. Сингх надеется, что исков от певицы Татьяны Куртуковой, которая исполняет этот хит, не получит, так как они работают в разных сферах.
Читайте также: