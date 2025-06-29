Кокошник и платье в пол: во сколько Татьяне Куртуковой обошёлся образ для выступления перед выпускниками – фото
Певица Татьяна Куртукова появилась на выпускном в платье стоимостью порядка 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Исполнительница популярного в соцсетях хита «Матушка Земля» выступила для школьников на «Московском выпускном 2025». Образ Куртуковой был полностью составлен из одежды, обуви и аксессуаров российских брендов.
На певице было платье стоимостью 104 тысячи рублей и кокошник, который обошёлся ей в 110 тысяч рублей. Дополнили наряд ремешок, кольцо и серьги. Туфли при этом были прикрыты платьем в пол.
Также Куртуковой сделали макияж с акцентом на глаза и гладкую причёску с низким пучком.
Весь образ звезды в результате обошёлся в кругленькую сумму. По оценкам канала, в 300 тысяч рублей.
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