Кокошник и платье в пол: во сколько Татьяне Куртуковой обошёлся образ для выступления перед выпускниками – фото

29 июня 2025, 16:28

Татьяна Куртукова выступила перед выпускниками в образе за 300 тыс. рублей

Татьяна Куртукова (фото: Telegram @kurtukova_ts)

Певица Татьяна Куртукова появилась на выпускном в платье стоимостью порядка 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».