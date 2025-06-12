Куртукова рассказала, что должен делать каждый россиянин для своей страны.

12 июня 2025, 20:11

Российская певица Татьяна Куртукова поделилась мыслями о будущем Родины.

Татьяна куртукова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Исполнительница русских народных и авторских песен Татьяна Куртукова на фестивале «Блогеры России» поделилась своим мнением о будущем страны.





12 июня исполнительница одной из сильнейших песен за последнее время «Матушка» посетила масштабный фестиваль. На мероприятии, которое проводится с 2018 года Татьяна Куртукова исполнила несколько патриотических композиций в честь Дня России и поделилась своими мыслями о судьбе Родины.

«Не раз, а постоянно проявлять уважение к пространству, к тем людям, которые тебя окружают. Элементарно: донести мусор до урны — это уже будет простой вклад в культурное будущее», — указала певица на фестивале.