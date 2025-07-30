Мигрант попытался заменить оплату клининга на интимные услуги
В городе Новокуйбышевск молодая уборщица обратилась в правоохранительные органы после попытки сексуального насилия со стороны мигранта из Закавказья, сообщает «Царьград Южный Урал».
Инцидент произошел во время уборки квартиры, когда злоумышленник, уроженец одной из республик Закавказья, попытался изнасиловать девушку. Несмотря на своевременное заявление, уже прошли две недели, а расследование все еще не продвинулось.
Пострадавшая обратилась за поддержкой в «Русскую Общину» Самары. По словам девушки, нападавший начал оказывать давление и требовать забрать заявление, что усугубило ситуацию. Общественная организация уверена, что правоохранительные органы должны провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности.
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