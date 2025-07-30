На Урале объявили в розыск главу азербайджанской диаспоры Шыхлински
На Урале был объявлен в розыск глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. Об этом сказано в официальной базе МВД.
Отмечается, что Шыхлински разыскивают по статье уголовноо кодекса. Его уже жестко задерживали 1 июля этого года. После главу диаспоры все же отпустили.
Спустя время уже задержали сына Шыхлински Мутвала. Причиной стала травма одного из сотрудников органов, которую он получил во время задержания Шахина. По факту случившегося было возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
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