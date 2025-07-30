Бывшую королеву красоты Манаби застрелили в Эквадоре
В Эквадоре неизвестные бандиты застрелили бывшую королеву красоты провинции Манаби, 25-летнюю Эстер Габриэлу Мурильо Крус.
Как сообщает The Sun, инцидент случился в субботу, 26 июля, когда она вместе с возлюбленным и годовалой дочерью находилась в автомобиле на улице города Манта. Преступники на мотоцикле открыли огонь по машине и скрылись с места происшествия.
Эстер умерла в больнице от полученных ранений. Власти начали расследование, чтобы выяснить мотивы нападения.
Читайте также: