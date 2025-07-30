Появилось видео извержения вулкана Ключевской на Камчатке
Появилось видео извержения вулкана Ключевской на Камчатке. Кадрами поделился telegram-канал Shot.
На данный момент в районе извержения наблюдается сильное свечение и сход раскаленной лавы по заднему склону. О причинах начала природного явления не сообщается. О пострадавших и разрушениях информации нет.
Ранее появилось видео с последствиями сильного землетрясения на Камчатке. В публикации показана разрушенная палата в больнице, где лежали женщины с переломанными ногами. Сами жительницы с оптимизмом отнеслись к произошедшему и даже нашли место для шуток.
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