В Санкт-Петербурге пару застали за непотребством

30 июля 2025, 16:03

Мужчина и женщина занимались сексом в общественном месте в Петербурге

Фото: iStock/Motortion

У дома на проспекте Королёва в Санкт-Петербурге пара занималась сексом. Приморский районный суд уже вынес решении в отношении пары — каждый получил 15 суток ареста.