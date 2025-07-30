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В Санкт-Петербурге пару застали за непотребством

Мужчина и женщина занимались сексом в общественном месте в Петербурге
Фото: iStock/Motortion

У дома на проспекте Королёва в Санкт-Петербурге пара занималась сексом. Приморский районный суд уже вынес решении в отношении пары — каждый получил 15 суток ареста.



Как пишет один из телеграм-каналов, к женщине на скамейку подсел мужчина и предложил ей выпить коньяка. Между ними завязался разговор, слово за слово и случился половой акт.

Мужчина пожаловался, что секс прервала женщина с собакой, он просил снисхождения. Женщина сказала, что ей стыдно, она ничего не помнит.

Ранее за неприличным занятием застукали пару в Москве, на Котельнической набережной. Молодого человека арестовали и отправили в спецприемник на 10 суток. Как выяснилось, это далеко не первый случай, когда москвич нарушает общественный порядок подобным образом.

Анастасия Чубина

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