В Санкт-Петербурге пару застали за непотребством
У дома на проспекте Королёва в Санкт-Петербурге пара занималась сексом. Приморский районный суд уже вынес решении в отношении пары — каждый получил 15 суток ареста.
Как пишет один из телеграм-каналов, к женщине на скамейку подсел мужчина и предложил ей выпить коньяка. Между ними завязался разговор, слово за слово и случился половой акт.
Мужчина пожаловался, что секс прервала женщина с собакой, он просил снисхождения. Женщина сказала, что ей стыдно, она ничего не помнит.
Ранее за неприличным занятием застукали пару в Москве, на Котельнической набережной. Молодого человека арестовали и отправили в спецприемник на 10 суток. Как выяснилось, это далеко не первый случай, когда москвич нарушает общественный порядок подобным образом.
Читайте также: