Мигрантам в Кузбассе запретили работать в важных сферах

11 марта 2026, 13:18

Фото: iStock/shakzu

В Кемеровской области мигрантам запретили работать по патентам в 43 видах экономической деятельности. Соответствующее постановление, подписанное главой региона Ильей Середюком, появилось в электронном бюллетене правительства Кузбасса.





По данным VSE42.RU, ограничения затронули сферы добычи угля и руд, производства химической и фармацевтической продукции, торговли автомобилями, продуктами и бытовыми товарами, а также пассажирских перевозок.





«Внушительный перечень охватил медицину и косметологию, запретил мигрантам ухаживать за стариками и детьми, а также работу в детсадах и школах», — добавляется в материале «Сiбдепо».