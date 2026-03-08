Мигрантов прописали в квартире россиянки после взлома «Госуслуг»

08 марта 2026, 16:29

Мошенники прописали мигрантов в квартире петербурженки после взлома «Госуслуг»

Фото: istockphoto/vichinterlang

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, которого подозревают в организации незаконной миграции. Об этом пишет «Лента.ру».