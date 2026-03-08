Достижения.рф

Мигрантов прописали в квартире россиянки после взлома «Госуслуг»

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, которого подозревают в организации незаконной миграции. Об этом пишет «Лента.ру».



По версии следствия, он получил несанкционированный доступ к аккаунту женщины на портале «Госуслуги» и оформил фиктивную регистрацию двух иностранцев в ее квартире. Задержанным оказался 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Как установили правоохранители, в феврале он вместе с предполагаемыми сообщниками взломал личный кабинет 33-летней владелицы жилья на Фермерском шоссе. Через аккаунт они дистанционно прописали по этому адресу двоих человек.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали, сейчас полиция устанавливает и разыскивает остальных участников схемы.

