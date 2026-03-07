В Подмосковье мигрант уговаривал девушку поехать к нему и не давал сесть в такси
В подмосковном Реутове мигрант преследовал девушку и пытался силой увезти её к себе. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».
На опубликованном видео мужчина на ломаном русском языке уговаривает девушку отменить вызов такси и поехать с ним. Он перекрыл собой дверь автомобиля и не давал ей сесть в машину.
Гражданин настойчиво предлагал довезти её самому и просил записать его номер телефона. По информации канала, злоумышленник склонял девушку поехать к нему домой. Потерпевшая несколько раз ответила отказом, однако мигрант игнорировал слово «нет». В конце ролика пассажирка всё же смогла сесть в такси и уехать. Другие обстоятельства произошедшего неизвестны.
