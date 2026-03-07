В Подмосковье мигрант уговаривал девушку поехать к нему и не давал сесть в такси

07 марта 2026, 08:52

В Реутове мужчина на ломаном русском уговаривал незнакомую девушку поехать к нему

Фото: Istock/Marc_Osborne

В подмосковном Реутове мигрант преследовал девушку и пытался силой увезти её к себе. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».