«В долгу перед вами»: Лукашенко позвал узбеков в Белоруссию

09 марта 2026, 15:24

Лукашенко: В Белоруссии с радостью примут трудолюбивых узбеков

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск приветствует приезд трудовых мигрантов из Узбекистана. Об этом сообщает БелТА.





Политик сделал такое заявление на встрече с узбекским послом в белорусской республике Рахматуллой Назаровым. Лукашенко отметил, что в стране уже проживает много узбеков, и подчеркнул, что Беларусь с готовностью принимает «очень трудолюбивых» граждан, если они решат переехать.



Он добавил, что к мигрантам в государстве предъявляют строгие требования. Это, по его мнению, идет на пользу самим приезжающим. По словам президента, иностранцев принимают на конкретные рабочие места, где они могут на равных конкурировать с белорусами и другими выходцами из стран бывшего СССР — россиянами, украинцами и так далее. Также Лукашенко напомнил о временах Великой Отечественной войны, когда многие белорусы находили помощь и убежище в Узбекистане.





«В этом плане мы немножко в долгу перед вами», — заключил Лукашенко.