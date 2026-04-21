В Госдуме предложили выпускать банковские карты без номеров и CVV

21 апреля 2026, 16:15

В России стоит начать выпускать банковские карты без номеров и CVV. С таким предложением в Центробанк обратился депутат Госдумы Владимир Плякин. По его словам, эти меры позволят защитить граждан от мошенников.





Депутат пояснил, что в случае утери карты злоумышленники могут получить доступ к средствам, пишет Life.ru со ссылкой на обращение.





«Сегодня потеря карты или её фотографирование третьими лицами даёт мошенникам практически все необходимые данные для совершения операций в Интернете. "Чистая" карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника такой возможности, при этом никак не ограничивая удобство использования для самого клиента», — считает Плякин.