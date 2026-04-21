В Госдуме предложили выпускать банковские карты без номеров и CVV
В России стоит начать выпускать банковские карты без номеров и CVV. С таким предложением в Центробанк обратился депутат Госдумы Владимир Плякин. По его словам, эти меры позволят защитить граждан от мошенников.
Депутат пояснил, что в случае утери карты злоумышленники могут получить доступ к средствам, пишет Life.ru со ссылкой на обращение.
«Сегодня потеря карты или её фотографирование третьими лицами даёт мошенникам практически все необходимые данные для совершения операций в Интернете. "Чистая" карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника такой возможности, при этом никак не ограничивая удобство использования для самого клиента», — считает Плякин.
Он предложил размещать на банковской карте только имя и фамилию, а также последние четыре цифры её номера. Остальные же реквизиты должны отсутствовать. Доступ к ним стоит сделать только в личном кабинете мобильного приложения или интернет-банка.
Это, по словам Плякина, позволит сократить число финансовых преступлений против россиян.