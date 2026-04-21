Россиянам назвали стоимость набора для приготовления шашлыков в 2026 году
В текущем году за минимальный набор для приготовления шашлыка россиянам придется заплатить не менее 1430 рублей. Об этом сообщили специалисты платежного сервиса «Апельсин».
По данным RT, за эту сумму можно будет купить небольшой одноразовый мангал стоимостью 375 рублей и набор из трёх шампуров за 75 рублей. Ещё 140 рублей будет стоить жидкость для розжига, 70 рублей — опахало, 350 рублей надо будет отдать за пачку угля весом 2,5 кг.
«Среди мясных продуктов для расчета взят самый классический вариант — замаринованный шашлык из свинины», — отметили эксперты.
Так, средняя стоимость килограмма свиного шашлыка в маринаде составляет 420 рублей.
Ранее доктор экономических наук Леонид Холод сообщил, что текущей весной в России подорожали яйца, говядина и рыба, однако стоимость сливочного масла и картофеля снизилась.