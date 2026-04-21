Россиянам назвали стоимость набора для приготовления шашлыков в 2026 году

21 апреля 2026, 17:54

«Апельсин»: Стоимость набора шашлыка в 2026 году составляет 1430 руб

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

В текущем году за минимальный набор для приготовления шашлыка россиянам придется заплатить не менее 1430 рублей. Об этом сообщили специалисты платежного сервиса «Апельсин».





По данным RT, за эту сумму можно будет купить небольшой одноразовый мангал стоимостью 375 рублей и набор из трёх шампуров за 75 рублей. Ещё 140 рублей будет стоить жидкость для розжига, 70 рублей — опахало, 350 рублей надо будет отдать за пачку угля весом 2,5 кг.





«Среди мясных продуктов для расчета взят самый классический вариант — замаринованный шашлык из свинины», — отметили эксперты.