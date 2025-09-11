Мигранты из Индии скоро вытеснят с рынка специалистов из стран СНГ
Мигранты из Индии скоро вытеснят с рынка специалистов из стран СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, поток мигрантов из Индии в этом году увеличился на 24,6%. Наибольшей популярностью Россия пользуется у специалистов из штатов Пенджаб, Бихар и Уттар-Прадеш. Как оказалось, мигрантов привлекают комфортный уровень жизни и уровень зарплаты, которая на 60% выше, чем на родине.
К тому же в России действует специальная визовая программа. На фоне этого в регионах планируют открыть генконсульства для решения вопросов миграции. Уже к концу года Татарстан планирует трудоустроить около тысячи рабочих из Индии.
В 2025 году Россия увеличила квоту по привлечению специалистов из-за рубежа. Причиной для этого стал дефицит кадров в условиях импортозамещения.
