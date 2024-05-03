Мигранты-ловеласы через секс выманивают секретные данные у шведской полиции

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Мигранты через постель выманивают секретную информацию у полиции Швеции.
Об этом сообщает газета Dagens Nyheter. По данным издания, криминальные группировки иностранных граждан вступают в половые отношения с представителями шведской полиции, чтобы получить сведения и использовать их в преступных целях.
Согласно расследованию, за шесть лет поступило более 500 сообщений о предполагаемых утечках данных. Предполагается, что в этом приняли участие порядка 30 сотрудников полиции.
По словам юриста Йенса Лапидус, число подобных утечек информации возрастает. Преступники не ограничиваются полицией, они так же используют схему среди представителей судов и работников муниципалитетов.
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Согласно расследованию, за шесть лет поступило более 500 сообщений о предполагаемых утечках данных. Предполагается, что в этом приняли участие порядка 30 сотрудников полиции.
По словам юриста Йенса Лапидус, число подобных утечек информации возрастает. Преступники не ограничиваются полицией, они так же используют схему среди представителей судов и работников муниципалитетов.
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Алёна Самарева