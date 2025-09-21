Достижения.рф

Мигранты могут получить право на бесплатную медицину в России

Минздрав намерен решить вопрос с правами работающих иностранцев в сфере ОМС
Фото: iStock/megaflopp

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой урегулировать вопрос предоставления бесплатной медицинской помощи иностранцам, временно пребывающим в стране и осуществляющим трудовую деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Речь идёт о предоставлении таким гражданам прав в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). В Минздраве уточнили, что предлагаемые изменения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России на временной основе и занятых в трудовой деятельности.

При этом в проекте подчёркивается, что высококвалифицированные специалисты, а также иностранцы, постоянно проживающие и работающие в России, в этот перечень не входят – их статус регулируется другими нормами.

Также Минздрав предлагает на законодательном уровне наладить обмен данными между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом ОМС. Это необходимо для корректного ведения персонифицированного учёта застрахованных иностранных работников, временно находящихся в стране.

Предложение направлено на повышение доступности медицинской помощи и улучшение учёта иностранных граждан в системе здравоохранения.

Анастасия Чинкова

