Мигранты могут получить право на бесплатную медицину в России

21 сентября 2025, 12:31

Минздрав намерен решить вопрос с правами работающих иностранцев в сфере ОМС

Фото: iStock/megaflopp

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой урегулировать вопрос предоставления бесплатной медицинской помощи иностранцам, временно пребывающим в стране и осуществляющим трудовую деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.