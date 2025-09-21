Мигранты могут получить право на бесплатную медицину в России
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой урегулировать вопрос предоставления бесплатной медицинской помощи иностранцам, временно пребывающим в стране и осуществляющим трудовую деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идёт о предоставлении таким гражданам прав в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). В Минздраве уточнили, что предлагаемые изменения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России на временной основе и занятых в трудовой деятельности.
При этом в проекте подчёркивается, что высококвалифицированные специалисты, а также иностранцы, постоянно проживающие и работающие в России, в этот перечень не входят – их статус регулируется другими нормами.
Также Минздрав предлагает на законодательном уровне наладить обмен данными между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом ОМС. Это необходимо для корректного ведения персонифицированного учёта застрахованных иностранных работников, временно находящихся в стране.
Предложение направлено на повышение доступности медицинской помощи и улучшение учёта иностранных граждан в системе здравоохранения.
Читайте также: