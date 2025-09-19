«Ждём сутками»: В Москве возник коллапс в миграционном центре
В Москве в миграционном центре Сахарово возникли сложности из-за особенностей мобильного приложения «Амина». По информации Telegram-канала Baza, иностранные граждане сталкиваются с проблемами при его использовании, поскольку интерфейс полностью русскоязычный.
Посетители центра отмечают, что с введением приложения очереди только увеличились. Чтобы избежать большого скопления людей, многим приходится приезжать в Сахарово ранним утром. Сообщается, что у иностранцев возникают трудности уже на этапе установки приложения на телефон.
В процессе оформления документов также появляются проблемы, так как функция смены языка в программе отсутствует. Мигранты проводят много часов, а иногда и несколько дней в живой очереди, чтобы получить помощь от волонтёров или сотрудников центра. Женщины и дети тоже вынуждены долго ждать для внесения своих данных.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию.
