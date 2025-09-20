В Подмосковье прошли рейды по воинскому учёту среди мигрантов
В Московской области военные следователи Следственного комитета России (СКР) провели масштабные рейдовые мероприятия. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Целью операций стало выявление лиц, которые получили российское гражданство, но проигнорировали обязанность встать на воинский учёт. Рейды прошли на нескольких ключевых объектах.
Следователи работали на железнодорожной станции «Нара», а также на территории крупного строительного рынка и в близлежащих окрестностях. В ходе мероприятий сотрудники проверили документы у 120 человек. Они выявили среди них граждан, которые нарушили правила воинского учёта.
После этого следователи доставили этих нарушителей в военный комиссариат для дальнейшего оформления и постановки на учёт.
