Собянин предложил лишить бесплатной медицины неработающих россиян
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой лишить бесплатной медицины неработающих россиян. Его слова приводит РБК.
Глава столицы выступил на Московском финансовом форуме, где отметил, что город ежегодно тратит 180 миллиардов рублей на медицинское страхование около 10 миллионов неработающих граждан, а регионы – почти триллион рублей. По его мнению, несправедливо, что трудящиеся и «просто не работающие» получают одинаковый полис ОМС.
Собянин назвал эту ситуацию социальной и политической проблемой и предложил пересмотреть систему обязательного медицинского страхования, ограничив бесплатное медобслуживание для тех, кто не работает и не имеет объективных причин для этого. При этом он подчеркнул, что многодетные семьи, инвалиды и студенты должны сохранить поддержку.
Эксперты предупреждают, что такая мера может негативно сказаться на здоровье миллионов россиян с хроническими заболеваниями, которые не смогут получать лечение без полиса. В то же время подобные идеи отражают мировой тренд ужесточения социальных гарантий, аналогичный недавно заявленной политике Дональда Трампа в США.
Альтернативой предлагается ввести «налог на безделье» или расширить программы временного страхования для неработающих, участвующих в переобучении и трудоустройстве.
