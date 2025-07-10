«Меня Джихад зовут, у меня мама сотрудник МВД!»: мигранты толпой избили парня в Подмосковье из-за машины
В Красногорске мигранты толпой избили россиянина из-за машины. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Житель Подмосковья занимался продажей автомобилей. К нему обратился азербайджанец Иса с просьбой продать его машину, тот согласился.
На следующий день мигрант приехал с друзьями за деньгами, думая, что автомобиль уже продан. Молодой человек сказал, что не успел так быстро оформить сделку и денежные средства будут позже, однако иностранцы напали на него и избили толпой.
Очевидцы угомонили приезжих, на что те ответили им ничего не будет, так как мать одного из мигрантов якобы работает старшим следователем. Сотрудники полиции задержали двоих хулиганов, остальные разбежались.
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