Задержание россиян в Азербайджане: Москалькова прокомментировала ситуацию
Москалькова: Омбудсмен Алиева незамедлительно дала ответ на обращение
Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно дала ответ на обращение уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой по задержанным в республике россиянам. Об этом в понедельник, 7 июля, пишет РИА Новости.
«Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято», — сказала Москалькова.Российский омбудсмен подчеркнула, что ее коллега пообещала проверить всю информацию по обстоятельствам задержания россиян. В минувшую среду, 2 июля, российское посольство в Азербайджане сообщало о жалобах задержанных граждан РФ на применение к ним физического воздействия. Дипломаты подчеркнули, что ими получено множество сообщений от россиян, включая туристов.