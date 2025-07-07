Задержание россиян в Азербайджане: Москалькова прокомментировала ситуацию

07 июля 2025, 21:19

Москалькова: Омбудсмен Алиева незамедлительно дала ответ на обращение

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно дала ответ на обращение уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой по задержанным в республике россиянам. Об этом в понедельник, 7 июля, пишет РИА Новости.







«Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято», — сказала Москалькова.

