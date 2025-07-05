К задержанному в Баку россиянину не пустили адвоката
Ura.ru: К задержанному в Баку бизнесмену Антону Драчеву не пускают адвоката
К арестованному в Баку российскому бизнесмену Антону Драчеву не пускают адвоката. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на друга задержанного, который сейчас сидит в следственном изоляторе (СИЗО).
Он объяснил, что интересы Драчева будет представлять азербайджанский адвокат, рекомендованный местными знакомыми его близким.
«Однако пока что защитника не пускают к россиянину», — уточнило издание «Ura.ru».Ранее суд в Баку арестовал несколько россиян, включая IT-специалистов Дмитрия Безуглого и Антона Драчева (сооснователь сервиса Airo), по подозрению в наркотрафике из Ирана и киберпреступлениях. Также сообщалось, что к россиянам, задержанным в Баку, предоставлен консульский доступ.
По словам матери одного из арестованных в Бак, условия содержания в СИЗО удовлетворительные, питание хорошее, а отношение к россиянам — нейтральное.