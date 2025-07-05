К задержанному в Баку россиянину не пустили адвоката

05 июля 2025, 06:24

Ura.ru: К задержанному в Баку бизнесмену Антону Драчеву не пускают адвоката

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К арестованному в Баку российскому бизнесмену Антону Драчеву не пускают адвоката. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на друга задержанного, который сейчас сидит в следственном изоляторе (СИЗО).





Он объяснил, что интересы Драчева будет представлять азербайджанский адвокат, рекомендованный местными знакомыми его близким.





«Однако пока что защитника не пускают к россиянину», — уточнило издание «Ura.ru».

