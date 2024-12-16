Мигранты в России могут зарабатывать до 380 тыс. рублей, сообщили в Минтруде

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Министерство труда и соцзащиты России определило квоты для регионов на привлечение иностранных работников и озвучило зарплаты для замещаемых мигрантами должностей. Об этом сообщает РБК.
Лидером по предоставленной квоте стала Амурская область – 27,1 тыс. специалистов. В регионе широко представлен китайский бизнес. Вошла в число лидеров и Московская область с 23 тыс. специалистов. В общей сложности в 2025 году в российские регионы планируется привлечь 235 тыс. квалифицированных рабочих из-за рубежа.
В ведомстве объяснили, что привлечение иностранцев связно с отсутствием кадров в регионах, а также вводом импортного оборудования, требующего обслуживания и наладки.
Отмечается, что квоты распространяются только на иностранных граждан, прибывающих в Россию по визе (без неё в стране могут трудиться выходцы из стран ЕАЭС, уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Молдавии). Чаще всего по квотам принимают граждан Китая, Турции, Вьетнама, Индии и Сербии.
В документе ведомства указано, что каждая вторая позиция для таких работников предлагает заработок в размере не выше 60 тыс. рублей. Однако максимальный доход оценивается в 380 тыс. рублей. Такую зарплату получает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. Чуть меньше – 275 тыс. рублей – предлагают менеджерам «Удмуртнефти» имени В.И. Кудинова. А инструкторам баскетбольного клуба «Барнаул» готовы платить 250 тыс. рублей.
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В ведомстве объяснили, что привлечение иностранцев связно с отсутствием кадров в регионах, а также вводом импортного оборудования, требующего обслуживания и наладки.
Отмечается, что квоты распространяются только на иностранных граждан, прибывающих в Россию по визе (без неё в стране могут трудиться выходцы из стран ЕАЭС, уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Молдавии). Чаще всего по квотам принимают граждан Китая, Турции, Вьетнама, Индии и Сербии.
В документе ведомства указано, что каждая вторая позиция для таких работников предлагает заработок в размере не выше 60 тыс. рублей. Однако максимальный доход оценивается в 380 тыс. рублей. Такую зарплату получает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. Чуть меньше – 275 тыс. рублей – предлагают менеджерам «Удмуртнефти» имени В.И. Кудинова. А инструкторам баскетбольного клуба «Барнаул» готовы платить 250 тыс. рублей.
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Анастасия Чинкова