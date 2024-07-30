Мигранты захватили поселок в Новой Москве и вымогают деньги у местных

Фото: photo.mosreg.ru/Александр Кожохин
Большая семья выходцев из Армении захватила СНТ «Идиллия» в Новой Москве, обложив жильцов данью под видом коммунальных платежей, сообщают жители поселка, передает NEWS.ru.
По данным местных жителей, мигранты объявили себя управляющими поселка и начали требовать деньги за так называемые коммунальные услуги, при этом суммы растут с каждым месяцем. Кроме того, была введена плата за проезд на территорию СНТ для «посторонних автомобилей».
Местные жители также сообщают о случаях угроз физической расправы и оскорблений со стороны захватчиков. В ответ на происходящее, жители направили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить их права и свободы. Местные также хотят разобраться, законно ли и на каких основаниях вымогателям было предоставлено гражданство.
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«СНТ захватила большая семья выходцев из Армении. Они объявили себя управляющими и обложили нас финансовой данью под видом коммунальных платежей и денег за управление СНТ. Суммы платежей растут с каждым месяцем. Система отчетности отсутствует. Никакие работы в СНТ не ведутся, летом трава по щиколотку, зимой наледь, несколько стариков поломали руки и ноги на гололеде. На вопросы о том, куда идут наши деньги за обслуживание, нам рекомендуют "заткнуться и не вякать"», — поделилась местная жительница.
Местные жители также сообщают о случаях угроз физической расправы и оскорблений со стороны захватчиков. В ответ на происходящее, жители направили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить их права и свободы. Местные также хотят разобраться, законно ли и на каких основаниях вымогателям было предоставлено гражданство.
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Елена Перлова