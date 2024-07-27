В Таджикистане обеспокоились уровнем знания школьниками русского языка

В Средневековье жизнь монахов была наполнена множеством лишений и тягот. Но вся эта смесь обрядов, проблем и абсурдных ситуаций по-своему закаляла монахов и вела их к высоким идеалам служения. Они обучали молодежь аристократии, создавали книги и иллюстрированные рукописи. Благодаря им сохранились бесценные свидетельства средневековой жизни. В материале «Радио 1» расскажем, с какими трудностями приходилось сталкиваться монахам в те времена.