В Таджикистане обеспокоились уровнем знания школьниками русского языка

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В Таджикистане некоторые выпускники школ не знают русского языка даже на базовом уровне. Об этом заявил министр образования и науки республики Рахим Саидзода.
О его словам, в 11-м классе некоторые таджикские школьники не владеют даже основами русского языка, хотя преподавать его начинают с начальной школы, а именно со второго класса. Это не может не вызывать тревогу, передаёт слова министра РИА Новости.
По мнению главы Минобразования, для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, в школах необходимо изменить саму методику преподавания русского языка, сделав акцент на игровые элементы и интерактивное общение.
По его словам, министерство уже разработало специальную программу, в которой изменены типовые учебные программы изучения русского языка. В школах сейчас проводятся обучающие семинары для учителей, а для мотивации учеников подготовлены новые учебники.
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По мнению главы Минобразования, для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, в школах необходимо изменить саму методику преподавания русского языка, сделав акцент на игровые элементы и интерактивное общение.
«При изучении языка педагоги сосредоточены на грамматике, а это скучно маленьким ученикам, поэтому нет хороших результатов», — считает Саидзода.
По его словам, министерство уже разработало специальную программу, в которой изменены типовые учебные программы изучения русского языка. В школах сейчас проводятся обучающие семинары для учителей, а для мотивации учеников подготовлены новые учебники.
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Александр Бойцов