Мигрантов могут выдворить из России за хулиганство  

09 июля 2025, 16:29

В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за хулиганство

Фото: iStock/shakzu

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести на рассмотрение законопроект, предполагающий штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство, вплоть до депортации иностранных граждан из страны. Документ есть в распоряжении РИА Новости.





Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.



Миронов рассказал, что под мелким хулиганством подразумевается нарушение общественного порядка, использование нецензурной брани, приставание к гражданам, повреждение чужого имущества, а также распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.



Парламентарий уточнил, что за нарушение общественного порядка и использование нецензурной лексики предполагается ввести штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а если иностранного гражданина задержали за нарушение общественного порядка, и он отказался подчиняться требованию полицейского или сотрудника Росгвардии, то максимальный штраф должен составить 25 тысяч рублей (вместо 2,5 тысячи рублей).

«Наш законопроект предусматривает <…> штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание – это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство», — заявил Миронов.