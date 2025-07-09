Мигрантов могут выдворить из России за хулиганство
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести на рассмотрение законопроект, предполагающий штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство, вплоть до депортации иностранных граждан из страны. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
Миронов рассказал, что под мелким хулиганством подразумевается нарушение общественного порядка, использование нецензурной брани, приставание к гражданам, повреждение чужого имущества, а также распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
Парламентарий уточнил, что за нарушение общественного порядка и использование нецензурной лексики предполагается ввести штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а если иностранного гражданина задержали за нарушение общественного порядка, и он отказался подчиняться требованию полицейского или сотрудника Росгвардии, то максимальный штраф должен составить 25 тысяч рублей (вместо 2,5 тысячи рублей).
«Наш законопроект предусматривает <…> штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание – это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство», — заявил Миронов.Ранее СК РФ опубликовал данные о преступности мигрантов за первые пять месяцев 2025 года. Так, опираясь на информацию, преступность среди иностранных граждан постоянно растёт, особенно увеличилось количество преступлений сексуального характера.