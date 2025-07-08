Столичный спецназ Росгвардии помог задержать организаторов незаконной миграции

08 июля 2025, 15:05

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

При участии столичных росгвардейцев задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве.