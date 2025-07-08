Столичный спецназ Росгвардии помог задержать организаторов незаконной миграции

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

При участии столичных росгвардейцев задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве.



В ходе совместной операции ФСБ и МВД при силовой поддержке сотрудников ОМОН «Авангард» столичного управления Росгвардии была пресечена деятельность группы лиц, которые подозреваются в организации незаконной миграции.

По версии следствия, злоумышленники создавали фиктивные основания для пребывания мигрантов на территории России, изготавливая и распространяя поддельные документы и предоставляя фиктивные штампы о пересечении границы.

За оказание такого рода услуг задержанные получали денежное вознаграждение.

Во время обысков по местам проживания фигурантаов были изъяты документы, печати, электронные устройства и прочие вещи, подтвердившие их противоправную деятельность.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводится работа по выявлению возможных соучастников и установлению всех деталей преступлений.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0