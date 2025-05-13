Мигрантов начнут учить поведению в России

Фото: iStock/vichinterlang
По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, в пяти субъектах России в ближайшие дни заработают адаптационные центры для трудовых мигрантов. Этим Баринов поделился с «Известиями».
«В адаптационных центрах будут рассказывать о культуре, истории, традициях страны и правилах поведения. В будущем такие центры станут обязательными для трудовых мигрантов», — объяснил Баринов изданию.
Глава ФАДН пояснил, что такой подход позволит снизить напряженность в тех регионах, где зафиксирован высокий миграционный поток. Первые центры появились в Татарстане, Хабаровском крае, Якутии, Кемеровской и Челябинской областях.
Читайте также:
Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов в России
Задержан мигрант по подозрению в подготовке теракта
В Москве мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке
Иван Мусатов