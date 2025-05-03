Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов в России

Фото: iStock/Emily_M_Wilson
Российского посла в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД страны из-за несоблюдения прав узбекских граждан в РФ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики.
«В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российского посла Олега Мальгинова на сообщения о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ», — говориться в заявлении.
По данному случаю МИД страны высказал обеспокоенность российскому послу.
Ранее киргизский МИД потребовал от России объяснений, по факту задержания граждан страны в московской бане. На фоне этого в министерство был вызван руководитель дипломатического представительства России в Бишкеке Сергей Вакунов.
Читайте также:
Подмосковным бизнесменам напомнили о реестре для нелегальных мигрантов
Задержан мигрант по подозрению в подготовке теракта
В Крыму мигранты напали на россиянина из-за просьбы не плеваться
Иван Мусатов