Задержан мигрант по подозрению в подготовке теракта

Фото: iStock/Rawf8
В Барнауле был задержан 21-летний гражданин Таджикистана Пахлавон Курбонов, подозреваемый в подготовке теракта. По данным следствия, он планировал поджечь Покровский кафедральный собор, расположенный на улице Никитина. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Курбонов был задержан 23 апреля, в настоящее время против него возбуждено уголовное дело за подготовку теракта. Следственные органы продолжают работу по делу, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства планируемого преступления.
Ранее житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома, используя самодельный пистолет-пулемет. В результате стрельбы погибла 36-летняя Екатерина К., которая скончалась до приезда скорой помощи.
До этого стало известно, что тело африканки с ножевым ранением обнаружили в столичном районе Южное Медведково. Уточняется, что иностранку нашли возле ногтевой студии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров в Москве
Посольство РФ проверит данные о россиянах среди пострадавших от наезда машины в Ванкувере
The Guardian: пропавшую на острове Кенгуру таксу спасли через 529 дней
Ранее житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома, используя самодельный пистолет-пулемет. В результате стрельбы погибла 36-летняя Екатерина К., которая скончалась до приезда скорой помощи.
До этого стало известно, что тело африканки с ножевым ранением обнаружили в столичном районе Южное Медведково. Уточняется, что иностранку нашли возле ногтевой студии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров в Москве
Посольство РФ проверит данные о россиянах среди пострадавших от наезда машины в Ванкувере
The Guardian: пропавшую на острове Кенгуру таксу спасли через 529 дней
Дарья Осипова