В Москве мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке

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В Коммунарке произошел инцидент, который вызвал общественное возмущение: мигрант, работающий в местном магазине, плюнул в лицо 11-летней девочке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русской общины».
Этот акт унижения, произошедший на глазах у прохожих, стал настоящим шоком для окружающих. Отец девочки не остался в стороне и обратился за помощью к дружинникам, которые оперативно отреагировали на ситуацию.
Вскоре после обращения они посетили магазин и провели с продавцом беседу, направленную на воспитание и понимание последствий его поступка. В результате нарушитель извинился перед девочкой и ее семьей. Этот случай подчеркивает важность общественного контроля и готовности гражданских инициатив реагировать на подобные проявления неуважения и агрессии.
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Вскоре после обращения они посетили магазин и провели с продавцом беседу, направленную на воспитание и понимание последствий его поступка. В результате нарушитель извинился перед девочкой и ее семьей. Этот случай подчеркивает важность общественного контроля и готовности гражданских инициатив реагировать на подобные проявления неуважения и агрессии.
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Дарья Осипова