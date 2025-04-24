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В Москве мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке

В Коммунарке мигрант-продавец плюнул в лицо 11-летней девочке
Фото: iStock/nemchinowa

Фото: iStock/nemchinowa

В Коммунарке произошел инцидент, который вызвал общественное возмущение: мигрант, работающий в местном магазине, плюнул в лицо 11-летней девочке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русской общины».
Этот акт унижения, произошедший на глазах у прохожих, стал настоящим шоком для окружающих. Отец девочки не остался в стороне и обратился за помощью к дружинникам, которые оперативно отреагировали на ситуацию.

Вскоре после обращения они посетили магазин и провели с продавцом беседу, направленную на воспитание и понимание последствий его поступка. В результате нарушитель извинился перед девочкой и ее семьей. Этот случай подчеркивает важность общественного контроля и готовности гражданских инициатив реагировать на подобные проявления неуважения и агрессии.

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#магазин
#обращения
#отец
У Эдиты Пьехи выявлены признаки возрастной деменции и гипертонии
24 апреля 2025, 09:05

Эдита Пьеха (Фото: РИА Новости/Вадим Жернов)

Легендарная певица Эдита Пьеха, которой исполнилось 87 лет, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. По информации Telegram-канала «‎Mash», у артистки обнаружены признаки возрастной деменции, а также гипертония.
Согласно данным, ухудшение состояния здоровья связано с тем, что Пьеха набрала около 30 кг из-за малоподвижного образа жизни. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на сердце, что приводит к периодическим гипертоническим кризам и повышенному давлению. В связи с этим артистке неоднократно приходилось вызывать врачей и получать медицинскую помощь.

Эдита Станиславовна проводит большую часть времени в своем загородном доме под Петербургом, в деревне Северная Самарка. Она живет одна, однако за ней ухаживает персонал, который помогает справляться с повседневными делами и следит за состоянием здоровья певицы.

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Экс-полицейский на Камчатке получил 4,5 года колонии за пытки односельчан
24 апреля 2025, 08:46

Фото: iStock/Zolnierek

Усть-Камчатский районный суд приговорил бывшего оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД РФ «‎Усть-Камчатский» к 4,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом пишет РИА Новости.
Как установило следствие, в 2024 году он под угрозой физического насилия заставил одну из потерпевших написать заявление о продаже 10 патронов, что является уголовным преступлением.

Кроме того, полицейский дважды применял электрошокер к жителям поселка Козыревск, пытаясь получить информацию о возможных преступлениях. Один из пострадавших был ранее условно осужден, а у другого брат находился в федеральном розыске.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 286 УК РФ и назначил наказание с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года и специального звания «капитан полиции». Полицейский частично признал свою вину, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Полицейские обнаружили расчлененные останки пожилой женщины в доме ее сына
В США останки расчлененной женщины нашли в 14 мусорных пакетах в ее доме
24 апреля 2025, 07:31

Фото: iStock/FOTOKITA

В штате Коннектикут, США, полицейские нашли останки 70-летней Тины Ллойд во время осмотра ее дома. Об этом сообщает NBC News.
Сигнал о возможной беде поступил от старшего сына жертвы, Теодора Ллойд, который заявил, что давно не видел мать и беспокоится о ее состоянии. Прибыв на место, правоохранители обнаружили следы неудавшегося поджога и 14 мусорных пакетов, в которых находились расчлененные останки женщины.

Теодор Ллойд был немедленно задержан и стал главным подозреваемым в деле. По предварительным данным, он расправился с матерью и затем пытался скрыть следы преступления с помощью огня. Экспертиза показала, что Тины Ллойд не стало примерно два месяца назад.

В доме также были найдены различные режущие инструменты, включая электрическую бензопилу. Расследование продолжается, полиция работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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#расследование
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Украинские сайты по поиску работы публикуют вакансии для телефонных мошенников
24 апреля 2025, 07:17

Фото: iStock/Diy13

На украинских сайтах по поиску работы размещаются объявления о вакансиях в колл-центрах, которые фактически предназначены для телефонных мошенников. Об этом пишет РИА Новости.
Объявления содержат необычные условия и требования, отличающиеся от стандартных вакансий. Одним из ключевых требований является хорошее знание русского языка. Соискателям предлагается совершать звонки по «клиентской базе» с использованием заранее подготовленного текста, что минимизирует необходимость в опыте работы.

Хотя опыт не является обязательным, от кандидатов ожидается наличие «желания зарабатывать». В среднем, зарплата составляет от 1 тысячи долларов в месяц, а также предусмотрены дополнительные проценты от продаж. Некоторые работодатели даже предлагают бесплатное проживание для своих сотрудников.

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#зарплата
#мошенники
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Избитого сверстниками в московской школе ученика прооперировали
23 апреля 2025, 22:55

Фото: iStock/ Georgiy Datsenko

Подросток, которого жестоко избили в московской школе № 2120, успешно перенес операцию и начинает поправляться. Об этом сообщила в Телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
«Была в больнице у пострадавшего в результате избиения ученика школы № 2120. Сегодня ему сделали операцию. Все прошло успешно. Держится он мужественно, и видно — парень сильный. Идет на поправку», — обратила внимание Ольга Ярославская.

Со слов уполномоченного по правам ребенка в Москве, она спросила у мальчика, по какой причине он молчал, ведь это уже был не первый инцидент. Оказывается, восьмиклассник полагал, что справится самостоятельно.

«Только друзья знали. И тогда я спросила: «Почему они не заступились?». Он не ответил. Просто пожал плечами», — добавила омбудсмен.

Ярославская сообщила, что они с пострадавшим учеником собираются записать подкаст о том, что делать, если ребенка травят в школе.

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#избиение
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