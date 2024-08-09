Мигрантов отправят в армию, пенсионерам повысят выплаты: какие законы подписал Путин

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Нововведения коснулись пенсионных выплат, воинского учета, банковской сферы. О том, какие еще важные нормы приняты и когда они начнут действовать расскажет редакция «Радио 1».
Повышение пенсий
Граждане старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1200 рублей. Размер выплаты будет пересчитываться в зависимости от региона. На регулярную денежную помощь смогут претендовать инвалиды первой группы с детства.
Воинский учет мигрантов
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Банковская сфера
Передача конфискованного оружия в зону СВО
Решение о передаче конфискованного оружия в зону СВО теперь будут принимать Государственные военизированные организации. В новой редакции закона такая процедура значительно упрощена.
Ипотечное жилье запретят изымать
Единственное ипотечное жилье теперь не будет взиматься в пользу кредиторов. Соответсвующий законопроект подписал глава государства. Владелец имуществом будет иметь возможность сохранить ипотечное жилье даже в случае банкротства. При этом требования банка и ипотека не прекращаются.
Запрет на продажу энергетиков детям
В России с 1 марта 2025 года вводится запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков. Теперь реализаторы будут обязаны проверять документы покупателя перед продажей такого рода напитков.
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Штрафы за литературу с информацией о наркотиках
Распространение литературы, содержащей информацию о наркотиках без соответствующей маркировки, будет наказываться штрафом до 600 000 рублей. Норма не распространяется на произведения литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
Майнинг в России легализован
Владимир Путин разрешил добывать россиянам криптовалюту. С ноября предприниматели и юридические лица получают право заниматься майнингом. Физическим лицам такая деятельность разрешена при условии, что они не будут превышать норму электропотребления.
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