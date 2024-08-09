Путин новым законом упростил работу педагогов

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Президент России Владимир Путин подписал новый закон, направленный на снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузы и колледжей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Закон распространяет опыт, ранее применявшийся в школах, на среднее профессиональное и высшее образование, передает РИА Новости. Теперь педагогам колледжей и вузов предоставляется возможность делегировать подготовку некоторых документов другим сотрудникам. Это касается реализации образовательных программ, таких как бакалавриат, специалитет, магистратура, а также аспирантура и ординатура.
Как подчеркивается, новые меры направлены на упрощение документооборота и освобождение преподавателей от излишней бюрократии. Педагоги смогут сосредоточиться на образовательном процессе, что, по мнению разработчиков закона, положительно скажется на качестве образования.
Этот шаг, как отмечается, направлен на улучшение условий труда педагогов и повышение эффективности образовательного процесса в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
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Как подчеркивается, новые меры направлены на упрощение документооборота и освобождение преподавателей от излишней бюрократии. Педагоги смогут сосредоточиться на образовательном процессе, что, по мнению разработчиков закона, положительно скажется на качестве образования.
Этот шаг, как отмечается, направлен на улучшение условий труда педагогов и повышение эффективности образовательного процесса в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
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Елена Перлова