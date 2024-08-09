В России могут запретить водить авто людям с расстройством половой идентификации

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В России хотят запретить водить автомобили людям с расстройством сексуального поведения. Такое предложение выдвинул Минздрав России.
Отмечается, что ведомство предложило внести изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Одним из них станет запрет на управление транспортным средствами лицам с расстройствами сексуального поведения. К ним относят педофилию, садомазохизм, фетишизм, эксгибиционизм, а также расстройство половой идентификации.
Кроме того, управлять автомобилем могут запретить людям с симптоматическими психическими расстройствами, такими как шизофрения, умственная отсталость, шизотипические и бредовые расстройства.
В случае подписания данного документа, все вышеуказанные запреты вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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Кроме того, управлять автомобилем могут запретить людям с симптоматическими психическими расстройствами, такими как шизофрения, умственная отсталость, шизотипические и бредовые расстройства.
В случае подписания данного документа, все вышеуказанные запреты вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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Анастасия Чинкова