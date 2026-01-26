Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и может передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала. Об этом информирует Daily Mail.
56-летний гонщик из Германии проходит лечение в своём доме у озера Женева в Швейцарии. За его состоянием круглосуточно следят врачи и сиделки. Бывший руководитель команды «Феррари» Жан Тодт, который поддерживает близкие отношения с семьей Шумахера, часто навещает его и вместе они смотрят прямые трансляции гонок «Формулы-1».
В декабре 2013 года Шумахер получил тяжёлые травмы головы во время занятия горнолыжным спортом. Последнее официальное сообщение о его здоровье от семьи датируется сентябрем 2021 года. В это время на Netflix вышел документальный фильм о пилоте, где его близкие рассказали, что он больше не может самостоятельно передвигаться и общаться.
Читайте также: