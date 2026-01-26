26 января 2026, 11:49

Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Михаэль Шумахер (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и может передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала. Об этом информирует Daily Mail.