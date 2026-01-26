В Новокузнецке единственный троллейбус до последнего оставшегося роддома
В Новокузнецке с 1 января 2026 года ликвидировали маршрут троллейбуса №1А, который соединял город с последним оставшимся роддомом №3. Об этом сообщили в городской администрации.
Напомним, роддом №1 временно закрыли после гибели девяти младенцев во время новогодних праздников. Теперь в Новосибирске функционирует единственный родильный дом №3.
«Временно закрыт по причине недостаточного количества подвижного состава с увеличенным автономным ходом», — приводит «Сiбдепо» официальную информацию администрации.
Местным жителям в качестве альтернативы предложили пользоваться обновлённым маршрутом №7, однако до роддома он не доезжает.
Тем временем в столице продолжают развивать транспортную сеть и адаптировать ее под запросы жителей, в том числе молодежи. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Первый Московский трамвайный диаметр Т1 стал уникальным маршрутом. Его трасса проходит вблизи 12 крупнейших университетов столицы. С момента запуска МТД студенты уже совершили более 350 тыс. поездок на трамваях Т1», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, тысячи студентов ежедневно могут добираться до вузов на современном и надежном транспорте. Трамваи ходят с небольшими интервалами по стандартам наземного уличного метро.