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Вячеслав Малафеев продает квартиру в Петербурге за 600 млн рублей

Квартира Вячеслава Малафеева имеет отдельный вход и занимает целый этаж
Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*, @malafeev16ru)

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*, @malafeev16ru)

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выставил на продажу квартиру в Санкт-Петербурге. Стоимость жилья составляет 595 млн рублей, пишет StarHit.
Площадь недвижимости — 385 кв. м, квартира занимает целый этаж и имеет индивидуальный вход. Рядом расположен парк, центр города в 10 минутах езды. В квартире пять спален и семь санузлов, остаётся вся мебель, есть домашний кинотеатр, спортзал, постирочная, гардеробные.

Напомним, что в феврале бывший футболист женился на гимнастке Ангелине Шкатовой, после свадьбы они отправились в Объединённые Арабские Эмираты.

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Глеб Калюжный поделился первым видео из армии
27 мая 2025, 15:53

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Актер и музыкант Глеб Калюжный, ставший известным благодаря роли в сериале «Вампиры средней полосы», отправился служить в армию, исполняя свой долг перед родиной.
Сборный пункт, с которого он ушел, находился на Угрешской улице в юго-восточной части Москвы. Сразу после прибытия на службу Глеб записал первое видео в военной форме. Кадрами поделился Telegram-канал «Mash».

В кадре он выглядит бодрым и веселым, с улыбкой на лице.

«Здравия желаю, товарищи! Все хорошо», — произнес он.

Видеозапись была сделана всего несколько часов спустя после того, как близкие проводили его на службу.


В июне 2021 года визажист Юлия Магма (Цветкова) обвинила Глеба в физическом насилии, разместив в социальных сетях фотографии с предполагаемыми следами от пощечин и сообщив, что подала заявление в полицию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Хочется дочку»: победившая бесплодие Надежда Ангарская мечтает родить третьего ребенка
Победившая бесплодие Надежда Ангарская мечтает родить третьего ребенка
27 мая 2025, 15:46

Надежда Ангарская (Фото: Инстаграм* @nadezhdaanga)

Актриса и юмористка Надежда Ангарская рассказала о желании родить третьего ребенка и сделать пластическую операцию, пишет сайт «Страсти».
«После рождения второго ребенка захотелось третьего. Но я понимаю, что мне уже 42 года. Осталось не так много времени, чтобы родить», — поделилась Ангарская.

Она отметила, что мечтает родить дочь. У нее уже есть двое сыновей от разных браков.

По словам теледивы, она также готова на пластическую операцию, однако хотела бы сделать ее после рождения ребенка.

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#дети
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#шоу-бизнес
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Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе
Super: Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе
27 мая 2025, 14:48

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе. Об этом пишет Super.ru.
Согласно информации источника, уже несколько месяцев ничего не слышно об отношениях актрисы и продюсера Ильи Буреца. Пара отписалась друг от друга в социальных сетях и никак не прокомментировала возможный разрыв.

Накануне артистку заметили в компании таинственного незнакомца. Он встретил ее после мероприятия в театре, а затем они, держась за руки, ушли.

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#шоу
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Алёна Водонаева осудила Марию Погребняк из-за вульгарного платья на выпускной сына
Блогер Водонаева раскритиковала наряд Погребняк на выпускной сына
27 мая 2025, 14:46

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк показала откровенный наряд и столкнулась с осуждением общественности и критикой Алёны Водонаевой.
36-летняя телезвезда показала образ, в котором собирается пойти к своему сыну Артему на торжество. Салатовое платье, откровенно обтягивающее фигуру и открытое декольте пользователи сети сочли неуместным для официального школьного мероприятия.

«У выпускников старших классов точно голова не туда будет повёрнута», «Это платье для вечеринки на пляже. Зачем одноклассникам сына показывать грудь?», «Для выпускного вульгарно!», — писали в комментариях.

Алёна Водонаева согласилась с подписчиками Погребняк и указала, что такие неподобающие наряды выбирать не стоит.
«Лук на выпускной к сыну от Марии Погребняк. Рубрика "Вредные советы"», — ёмко написала Алёна в своём Telegram-канале о внешнем виде Марии.

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Елена Летучая раскроет секреты молодости и красоты за 15 тыс. рублей
«Звездач»: желающие могут лично встретиться с Еленой Летучей за 15 тыс. рублей
27 мая 2025, 14:33

Елена Летучая (Фото: Instagram*, @elenapegas))

Телеведущая Елена Летучая готовит встречу, на которой она расскажет о своих бьюти-процедурах, поделится секретами красоты и молодости.
Как сообщает телеграм-канал «Звездач», лично задать вопросы Елене, а также сфотографироваться с ней можно за 15 тысяч рублей. Продажи уже открыты, но желающих пока нет.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Евгений Петросян просит за концерт от 3 до 4 млн рублей, на меньшую сумму 79-летний артист не согласится.

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