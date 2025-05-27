Вячеслав Малафеев продает квартиру в Петербурге за 600 млн рублей

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*, @malafeev16ru)
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выставил на продажу квартиру в Санкт-Петербурге. Стоимость жилья составляет 595 млн рублей, пишет StarHit.
Площадь недвижимости — 385 кв. м, квартира занимает целый этаж и имеет индивидуальный вход. Рядом расположен парк, центр города в 10 минутах езды. В квартире пять спален и семь санузлов, остаётся вся мебель, есть домашний кинотеатр, спортзал, постирочная, гардеробные.
Напомним, что в феврале бывший футболист женился на гимнастке Ангелине Шкатовой, после свадьбы они отправились в Объединённые Арабские Эмираты.
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Анастасия Чубина