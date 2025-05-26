Петербуржцы отправили более 14 тысяч открыток «Литературной почтой»

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Жители Санкт-Петербурга отправили более 14 тысяч открыток «Литературной почтой» в рамках проведения Книжного салона. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«"Литературная почта" "Петербургского дневника" принимала открытки все дни работы Книжного салона на Дворцовой площади», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в честь Дня полярника в Муринском парке в субботу также работала «Полярная почта».
Так, с помощью «Литературной почты» было отправлено 14 520 открыток, а студию «Петербургского дневника» в Доме книги посетили 30 человек.
Тем временем в Заводском районе Кемерова в сквере у «Гринвича» появился «Птичий двор», пишет «Сiбдепо» со ссылкой на городскую администрацию. Сооружение состоит из 38 домиков для птиц.
Отмечается, что все скворечники выполнены по-разному. Подобные достопримечательности планируют установить и в других общественных местах города в 2026 году в рамках федерального проекта.
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