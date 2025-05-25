В Петербурге часть набережной ушла под землю из-за вымывания грунта

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В Санкт-Петербурге частично обрушился участок тротуара вдоль Обводного канала. Место происшествия оперативно огородили, к работе приступили аварийные службы. Об этом сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительным данным, асфальт провалился из-за вымывания грунта у основания подпорной стенки набережной. Точные причины подземной эрозии пока устанавливаются. В ближайшее время специалисты планируют провести детальное обследование участка. Возможно, для поиска скрытых повреждений к занятию привлекут водолазов.
Перед этим сообщалось, что в Северной столице пятеро мужчин открыли стрельбу по горожанам. Как минимум четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы.
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«Наша зона ответственности — это сама стенка и перильное ограждение», — добавили специалисты.
Перед этим сообщалось, что в Северной столице пятеро мужчин открыли стрельбу по горожанам. Как минимум четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы.
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Лидия Пономарева