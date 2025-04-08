Михаил Ефремов готовится к выходу из колонии: проводы и фуршет в ИК-4

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
Сегодня в исправительной колонии №4 пройдут проводы известного актёра Михаила Ефремова, который отбывал наказание за смертельное ДТП, случившееся в 2020 году. В связи с одобренным условно-досрочным освобождением (УДО) артист и его друзья среди заключённых планируют отметить это событие фуршетом. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По данным канала, для празднования уже закуплены фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады. Ефремов намерен провести этот день в кругу тех, с кем у него сложились дружеские отношения за время пребывания в колонии.
Напомним, Михаил Ефремов был осуждён на семь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года на Садовом кольце Москвы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель автомобиля погиб.
В конце марта этого года суд удовлетворил прошение актёра об УДО, он провёл в колонии пять лет. Ожидается, что завтра Ефремов выйдет на свободу.
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Напомним, Михаил Ефремов был осуждён на семь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года на Садовом кольце Москвы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель автомобиля погиб.
В конце марта этого года суд удовлетворил прошение актёра об УДО, он провёл в колонии пять лет. Ожидается, что завтра Ефремов выйдет на свободу.
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Дарья Осипова