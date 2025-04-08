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Главная / Новости / Общество/ Михаил Ефремов готовится к выходу из колонии: проводы и фуршет в ИК-4

Михаил Ефремов готовится к выходу из колонии: проводы и фуршет в ИК-4

Проводы Михаила Ефремов отгремят сегодня в ИК-4
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Сегодня в исправительной колонии №4 пройдут проводы известного актёра Михаила Ефремова, который отбывал наказание за смертельное ДТП, случившееся в 2020 году. В связи с одобренным условно-досрочным освобождением (УДО) артист и его друзья среди заключённых планируют отметить это событие фуршетом. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По данным канала, для празднования уже закуплены фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады. Ефремов намерен провести этот день в кругу тех, с кем у него сложились дружеские отношения за время пребывания в колонии.

Напомним, Михаил Ефремов был осуждён на семь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года на Садовом кольце Москвы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель автомобиля погиб.

В конце марта этого года суд удовлетворил прошение актёра об УДО, он провёл в колонии пять лет. Ожидается, что завтра Ефремов выйдет на свободу.

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#суд
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#михаил ефремов
Politico: НАСА не может запустить полет на Марс, который переживут астронавты
08 апреля 2025, 07:17

Фото: iStock/buradaki

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) не сможет осуществить пилотируемый полет на Марс в течение ближайших пяти лет, сообщает газета Politico, ссылаясь на исполняющую обязанности директора НАСА Джанет Петро.
Она подчеркнула, что такие миссии связаны с множеством рисков, многие из которых пока недостаточно изучены.

В частности, Петро отметила, что среди специалистов нет уверенности в реальности осуществления подобной миссии в столь короткие сроки.

Эти комментарии прозвучали после заявления главы компании SpaceX Илона Маска, который прогнозировал высадку человека на Марс в период от 5 до 7 лет.

Ранее стало известно, что пробывшие на МКС 286 дней вместо недели астронавты не получили от НАСА сверхурочных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мкс
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Россиянам пообещали дважды повысить пенсии в 2026 году
Депутат Гаврилов: с 1 января 2026 года в РФ начнется двойная индексация пенсий
08 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/ArtemSam

С 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год — в феврале и апреле. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов, сообщает ТАСС.
«С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсии», — объяснил он.
Первый этап индексации в феврале учтёт уровень текущей инфляции, второй в апреле — финансовые возможности Социального фонда страны. Если рост средних зарплат превысит инфляцию, возможна дополнительная прибавка.

«Но ее (прибавки) уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — добавил он.
Так, например, при пенсии в 23 тыс. рублей (на 2025 год) и инфляции 5% выплата увеличится до 24 150 рублей (к февралю 2026 года).

Ранее сообщалось, что Соцфонд назвал три обязательных условия для назначения пенсии: возраст (64 для мужчин, 59 для женщин), минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

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#пенсии
#возраст
#рост
#деньги
#инфляция
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Соцфонд назвал три обязательных условия для назначения пенсии
Соцфонд: Для назначения пенсии нужно 15 лет стажа и минимум 30 коэффициентов
08 апреля 2025, 05:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
На 1 января 2025 года пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.

«Минимальный страховой стаж, необходимый для возникновения права на страховую пенсию по старости, составляет 15 лет. Также для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо минимум 30 пенсионных коэффициентов», — передает РИА Новости.
Стоимость одного пенсионного коэффициента — 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.

Российских водителей предупредили о массовой замене прав с 1 апреля
Российских водителей предупредили о массовой замене прав с 1 апреля
Однако, как отметила ранее сенатор Ольга Епифанова, из-за переходных положений пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях на пенсию по старости не выйдет никто. Право на выплаты у достигших требуемого возраста возникнет только с 2026 года.

Ранее сообщалось, что ряду россиян объявили о повышении зарплаты. С 1 октября 2025 года заработные платы ряда российских госслужащих будут проиндексированы на 4,5%. Повышение затронет сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы во всех регионах страны.

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#пенсии
#выплаты
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Российских водителей предупредили о массовой замене прав с 1 апреля
Юрист Тишаков: льготный срок продления заменяемых водительских прав истек 1 апреля
08 апреля 2025, 04:57

Фото: iStock/dusanpetkovic

С 1 апреля в России завершается льготный период автоматического продления водительских прав, что может привести к резкому росту потока людей, желающих обновить или получить права. Об этом предупредил доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».
Льгота, позволявшая продлевать права на три года без замены, больше не будет действовать для тех, кто уже воспользовался ею ранее. Кроме того, с апреля упрощённая процедура обмена иностранных удостоверений для новых граждан и лиц с видом на жительство, оформленным до 1 апреля 2024 года, заменяется полной пересдачей экзаменов.

«Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах», — добавил Тишаков.
Эксперт рекомендует не откладывать замену документов, чтобы избежать очередей.

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Ряду россиян объявили о повышении зарплаты

Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг
#гибдд
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Ряду россиян объявили о повышении зарплаты
Юрист Голубева: Зарплаты сотрудников прокуратуры и СК возрастут с октября на 4,5%
08 апреля 2025, 04:48

Фото: iStock/blinow61

С 1 октября 2025 года заработные платы ряда российских госслужащих будут проиндексированы на 4,5%. Об этом заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в интервью РИА Новости.
Повышение затронет сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы во всех регионах страны.

«Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — пояснила Голубева.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, уравнивающий зарплаты губернаторов и вице-премьеров. Финансирование этих выплат будет осуществляться из федерального бюджета через Управление делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника во время его обзвона жителей региона.

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